Навальный получил 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции

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Тверской суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального на 15 суток за сопротивление сотрудникам полиции в ходе несогласованной акции в столице 5 мая.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Навальный обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»).

Ранее суд в Москве арестовал Навального на 30 суток за организацию в Москве несогласованной акции 5 мая.

Согласно разъяснению Конституционного суда, вынесенные в один период времени административные аресты отбываются «параллельно», поэтому блогер будет отбывать наказание сроком не более 30 суток.


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