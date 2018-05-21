В Италии предложили кандидатуру на пост премьера страны

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Итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звёзд», набравшие большинство голосов на парламентских выборах в стране, предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны.
В Италии предложили кандидатуру на пост премьера страны
  • globallookpress.com
  • © Silvia Lore

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление лидера фракции «Движение пяти звёзд» Ди Майо.

Отмечается, что Конте является однопартийцем Майо.

Кандидат на пост премьера живёт в Риме, где владеет юридической фирмой. Также он является профессором частного права во Флорентийском университете. 

Партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» в настоящий момент работают над коалиционным соглашением.

Если фракции достигнут взаимопонимания, то новое правительство Италии может отменить антироссийские санкции, депортировать нелегальных иммигрантов и сократить налоги.

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