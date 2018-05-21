В Италии предложили кандидатуру на пост премьера страны
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Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление лидера фракции «Движение пяти звёзд» Ди Майо.
Отмечается, что Конте является однопартийцем Майо.
Кандидат на пост премьера живёт в Риме, где владеет юридической фирмой. Также он является профессором частного права во Флорентийском университете.
Партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» в настоящий момент работают над коалиционным соглашением.
Если фракции достигнут взаимопонимания, то новое правительство Италии может отменить антироссийские санкции, депортировать нелегальных иммигрантов и сократить налоги.