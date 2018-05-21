В Италии предложили кандидатуру на пост премьера страны

Итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звёзд», набравшие большинство голосов на парламентских выборах в стране, предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление лидера фракции «Движение пяти звёзд» Ди Майо.

Отмечается, что Конте является однопартийцем Майо.

Кандидат на пост премьера живёт в Риме, где владеет юридической фирмой. Также он является профессором частного права во Флорентийском университете.

Партии «Лига» и «Движение пяти звёзд» в настоящий момент работают над коалиционным соглашением.

Если фракции достигнут взаимопонимания, то новое правительство Италии может отменить антироссийские санкции, депортировать нелегальных иммигрантов и сократить налоги.