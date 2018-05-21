Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

Российский лидер Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы, заявили в пресс-службе Кремля.

В поздравлении Путин выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента будет и дальше «способствовать развитию отношений стратегического партнёрства» двух стран.

«Кроме того, глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению совместной работы России и Венесуэлы по двусторонней и международной повестке дня», — говорится в сообщении.

Президент России пожелал Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении социально-экономических задач, которые стоят перед Венесуэлой.

Ранее Мадуро был переизбран на пост главы государства. Он набрал более 5,8 млн голосов.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин прокомментировал НСН победу венесуэльского лидера.