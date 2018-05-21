Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы, заявили в пресс-службе Кремля.
Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы
  • kremlin.ru

В поздравлении Путин выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента будет и дальше «способствовать развитию отношений стратегического партнёрства» двух стран.

«Кроме того, глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению совместной работы России и Венесуэлы по двусторонней и международной повестке дня», — говорится в сообщении.

Президент России пожелал Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении социально-экономических задач, которые стоят перед Венесуэлой.

Ранее Мадуро был переизбран на пост главы государства. Он набрал более 5,8 млн голосов.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин прокомментировал НСН победу венесуэльского лидера

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных