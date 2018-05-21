Трамп рассказал, сколько продукции Китай будет закупать у фермеров США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках потенциальной торговой сделки с Китаем Пекин будет закупать значительное количество продукции у американских фермеров.

Reuters

«В рамках нашей потенциальной сделки с Китаем они будут покупать у наших великих американских фермеров почти столько, сколько наши фермеры могут производить», — написал Трамп в Twitter. Ранее Трамп заявил, что Китай согласился на покупку «огромного количества» американской сельхозпродукции. Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии США и Китая.