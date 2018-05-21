Песков: отказ Британии от российских инвестиций будет проявлением несправедливой конкуренции

Отказ Лондона от средств, инвестируемых российским бизнесом, будет проявлением незаконной и несправедливой конкуренции со стороны Британии и не повысит её инвестиционную привлекательность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На протяжении последнего десятилетия российский бизнес, крупный бизнес рос, развивался и осуществлял, конечно, мирную экономическую экспансию за рубеж. Бизнес конкурентоспособный, имеющий интересы в самых разных точках мира и достаточно успешно ведущий дела там. Однако в последние годы также мы вместе с вами стали фиксировать проявления недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной конкуренции, нарушения всех норм и правил Всемирной торговой организации», — сказал Песков.

Он добавил, что «это является не чем иным, как очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции».

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что несомненно инвесторы из других стран также не оставят без внимания подобные действия, так как они тоже могут столкнуться с тем, что их инвестиции назовут «грязными деньгами».

Он добавил, что многие стремятся повысить инвестиционную привлекательность своей страны, а Великобритания действует в обратном направлении.

Ранее международный комитет палаты общин Великобритании опубликовал доклад о «российской коррупции» в стране, в котором призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.