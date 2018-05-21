Песков: отказ Британии от российских инвестиций будет проявлением несправедливой конкуренции

Короткая ссылка
Отказ Лондона от средств, инвестируемых российским бизнесом, будет проявлением незаконной и несправедливой конкуренции со стороны Британии и не повысит её инвестиционную привлекательность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: отказ Британии от российских инвестиций будет проявлением несправедливой конкуренции
  • Reuters

«На протяжении последнего десятилетия российский бизнес, крупный бизнес рос, развивался и осуществлял, конечно, мирную экономическую экспансию за рубеж. Бизнес конкурентоспособный, имеющий интересы в самых разных точках мира и достаточно успешно ведущий дела там. Однако в последние годы также мы вместе с вами стали фиксировать проявления недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной конкуренции, нарушения всех норм и правил Всемирной торговой организации», — сказал Песков.

Он добавил, что «это является не чем иным, как очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции». 

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что несомненно инвесторы из других стран также не оставят без внимания подобные действия, так как они тоже могут столкнуться с тем, что их инвестиции назовут «грязными деньгами».

Он добавил, что многие стремятся повысить инвестиционную привлекательность своей страны, а Великобритания действует в обратном направлении.

Ранее международный комитет палаты общин Великобритании опубликовал доклад о «российской коррупции» в стране, в котором призвал правительство ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных