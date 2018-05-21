Песков прокомментировал публикацию Bild о букете Путина для Меркель

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал СМИ о преподнесённом российским лидером Владимиром Путиным канцлеру ФРГ Ангеле Меркель букете, заявил, что в России это является признаком хорошего тона.
Песков прокомментировал публикацию Bild о букете Путина для Меркель
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«У нас нормально дарить женщинам цветы — и коллегам, и визави по международным отношениям, у нас это является признаком скорее хорошего тона. Это наши традиции, мы на них и ориентируемся», — заявил Песков.

Ранее издание Bild писало, что после визита Меркель в Россию в отношениях двух стран не наступил ренессанс, а встреча с российским лидером напоминала «дипломатическую дуэль».

По мнению авторов газеты, Путин «оскорбил» канцлера, подарив ей букет цветов.

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