Песков прокомментировал публикацию Bild о букете Путина для Меркель
- globallookpress.com
«У нас нормально дарить женщинам цветы — и коллегам, и визави по международным отношениям, у нас это является признаком скорее хорошего тона. Это наши традиции, мы на них и ориентируемся», — заявил Песков.
Ранее издание Bild писало, что после визита Меркель в Россию в отношениях двух стран не наступил ренессанс, а встреча с российским лидером напоминала «дипломатическую дуэль».
По мнению авторов газеты, Путин «оскорбил» канцлера, подарив ей букет цветов.