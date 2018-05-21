Яровая прокомментировала материал газеты Bild об «оскорбительном» букете Путина для Меркель

Короткая ссылка
Заявления о том, что букет, подаренный российским лидером Владимиром Путиным немецкому канцлеру Ангеле Меркель, — это оскорбление, свидетельствует об «утрате эстетики и красоты человеческих отношений», заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя соответствующую статью газеты Bild.

«Глупым скорее является предположение, что политики стыдятся традиций. А красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений», — приводит её слова пресс-служба.

По словам Яровой, «так можно договориться до того, что обращения «госпожа» или «фрау» являются оскорблением».

Ранее издание Bild писало, что после визита Меркель в Россию в отношениях двух стран не наступил ренессанс, а встреча с российским лидером напоминала «дипломатическую дуэль».

По мнению авторов газеты, Путин «оскорбил» канцлера, подарив ей букет цветов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных