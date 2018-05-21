Яровая прокомментировала материал газеты Bild об «оскорбительном» букете Путина для Меркель

Заявления о том, что букет, подаренный российским лидером Владимиром Путиным немецкому канцлеру Ангеле Меркель, — это оскорбление, свидетельствует об «утрате эстетики и красоты человеческих отношений», заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя соответствующую статью газеты Bild.

«Глупым скорее является предположение, что политики стыдятся традиций. А красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений», — приводит её слова пресс-служба.

По словам Яровой, «так можно договориться до того, что обращения «госпожа» или «фрау» являются оскорблением».

Ранее издание Bild писало, что после визита Меркель в Россию в отношениях двух стран не наступил ренессанс, а встреча с российским лидером напоминала «дипломатическую дуэль».

По мнению авторов газеты, Путин «оскорбил» канцлера, подарив ей букет цветов.