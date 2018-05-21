Симоньян о новых расследованиях Ofcom: всё никак не найдут, к чему придраться
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении телеканала RT.
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«Наш эфир — нескончаемый источник расследований офкома. Всё никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды — открыли ещё 3 новых инвестигейшнс», — заявила Симоньян.
Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования в отношении телеканала RT.
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