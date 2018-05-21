СМИ сообщили о взрывах на базах Ирана к югу от Дамаска

СМИ сообщили о взрывах на иранской военной базе к югу от Дамаска в Сирии.

Об этом пишет i24NEWS. #BREAKING: Explosions heard at an Iranian base south of Damascus, Israeli media reports pic.twitter.com/3IgIcE9Iqz — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) 21 мая 2018 г. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров заявил, что страна решительно настроена отражать «агрессию» со стороны Ирана.