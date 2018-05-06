Нетаньяху заявил о готовности Израиля отражать «иранскую агрессию»

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Израиль решительно настроен отражать «агрессию» со стороны Ирана, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

«Мы решительно настроены отразить иранскую агрессию, даже если это будет обусловлено конфронтацией. Лучше сейчас, чем позже», — сказал он.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не заинтересован в эскалации, но готов к любому развитию ситуации.

Ранее Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии архивов по ядерной программе.

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