Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы отказался признавать выборы

Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон заявил, что не признаёт президентские выборы в стране, так как считает их незаконными.

Desconocemos este proceso electoral y lo calificamos como ilegítimo; lo digo con responsabilidad y no por eso voy a salir mañana del país. — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 21 мая 2018 г.

«Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным», — написал он в Twitter.

Фалькон также потребовал проведения новых выборов.

«Так строится альтернатива, чтобы дать ответ венесуэльцам, которые сегодня страдают от голода и болезней», — заявил он.

Ранее в Венесуэле заявили о низком уровне участия граждан в выборах президента страны.