Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы отказался признавать выборы
Desconocemos este proceso electoral y lo calificamos como ilegítimo; lo digo con responsabilidad y no por eso voy a salir mañana del país.— Henri Falcón (@HenriFalconLara) 21 мая 2018 г.
«Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным», — написал он в Twitter.
Фалькон также потребовал проведения новых выборов.
«Так строится альтернатива, чтобы дать ответ венесуэльцам, которые сегодня страдают от голода и болезней», — заявил он.
Ранее в Венесуэле заявили о низком уровне участия граждан в выборах президента страны.