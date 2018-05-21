Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы отказался признавать выборы

Короткая ссылка
Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Энри Фалькон заявил, что не признаёт президентские выборы в стране, так как считает их незаконными.

«Мы не признаем этот выборный процесс и считаем его незаконным», — написал он в Twitter.

Фалькон также потребовал проведения новых выборов.

«Так строится альтернатива, чтобы дать ответ венесуэльцам, которые сегодня страдают от голода и болезней», — заявил он.

Ранее в Венесуэле заявили о низком уровне участия граждан в выборах президента страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных