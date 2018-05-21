В США назвали преступлением возможное получение Трампом помощи от других стран на выборах

Если сын американского президента Дональд Трамп — младший действительно проводил встречи с представителями других стран накануне выборов в США, чтобы получить помощь в предвыборной кампании своего отца, то это может расцениваться как преступление, заявили в палате представителей США.

Об этом сообщает USA Today.

«Запрашивание, получение и использование помощи от иностранного государства — это преступление... Не разрешается обращаться за помощью к иностранному правительству», — рассказал член палаты представителей от демократической партии Адам Шифф в эфире NBC.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп — младший провёл встречу с бизнесменом Джорджем Надером, который называл себя «эмиссаром» ОАЭ и Саудовской Аравии, а также предлагал помочь выиграть Дональду Трампу президентские выборы в 2016 году.