СМИ: Эмиссары других стран предлагали Трампу помощь в президентских выборах
По данным издания, во встрече, которую организовал Эрик Принс — основатель ЧВК Academi, прежде известной как Blackwater, также принимал участие израильский специалист по социальным сетям Джоэль Замель.
Подобное событие, как пишет газета, может являться свидетельством предоставления Трампу помощи со стороны других государств. Кроме того, на встречу обратил внимание спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием «вмешательства в американские выборы».
Ранее сообщалось, что спецкомитет конгресса США по разведке собирается завершить расследование дела о «российском вмешательстве» в американские выборы в августе.