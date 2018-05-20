СМИ: Эмиссары других стран предлагали Трампу помощь в президентских выборах

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Сын американского президента Дональд Трамп — младший провёл встречу с бизнесменом Джорджем Надером, который называл себя «эмиссаром» ОАЭ и Саудовской Аравии, а также предлагал помочь выиграть Дональду Трампу президентские выборы в 2016 году, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, во встрече, которую организовал Эрик Принс — основатель ЧВК Academi, прежде известной как Blackwater, также принимал участие израильский специалист по социальным сетям Джоэль Замель.

Подобное событие, как пишет газета, может являться свидетельством предоставления Трампу помощи со стороны других государств. Кроме того, на встречу обратил внимание спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием «вмешательства в американские выборы».

Ранее сообщалось, что спецкомитет конгресса США по разведке собирается завершить расследование дела о «российском вмешательстве» в американские выборы в августе.

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