В Европарламенте назвали страны ЕС с наиболее высоким уровнем безработицы среди молодёжи

Исследовательский центр Европарламента оценил уровень безработицы в Европейском союзе среди молодых людей в возрасте до 25 лет. С документом ознакомился RT.

Согласно последним данным ведомства за январь 2018 года, 3,6 млн молодых европейцев остаются безработными. Наиболее высокий уровень безработицы наблюдается в Греции, Испании и Италии.

«Самый высокий (уровень безработицы) — в Греции (43% по состоянию на ноябрь 2017 года, согласно последним имеющимся данным), Испании (36%) и Италии (31,5%). Безработица среди молодёжи остаётся на высоком уровне по сравнению с другими возрастными группами: молодёжь она затрагивает с вероятностью в три раза большей, чем людей в возрасте от 25 лет», — говорится в документе.

По мнению сотрудников ведомства, в Европе присутствует «огромный дисбаланс» по этому показателю.

Так, цифры в Чехии и Германии в разы отличаются от показателей стран с наибольшим уровнем безработицы среди молодёжи.

«Самый низкий уровень (безработицы среди молодёжи) наблюдался в Чехии (5,8%) и Германии (6,6%)», — отмечается в документе.

В целом по ЕС молодыми людьми в 43% случаях заключаются временные контракты, что ставит их в группу риска, считают европейские аналитики.