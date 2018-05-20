СМИ: Берлускони получил наследство в размере €3 млн от бывшей секретарши

Сильвио Берлускони получил наследство в размере €3 млн от скончавшейся бывшей сотрудницы генерального секретариата резиденции итальянского премьер-министра.

Как пишет газета La Stampa, 88-летняя женщина скончалась 20 дней назад, детей и мужа у неё не было, в связи с чем она приняла решение составить завещание на Берлускони, с которым работала ранее.

По данным издания, умершая владела тремя большими объектами недвижимости и двумя банковскими счетами.

Причиной такого решения, как отмечается, стала «благодарность за годы совместной работы».

Ранее сообщалось, что суд в Милане постановил реабилитировать Берлускони по делу о финансовых махинациях в группе Mediaset.