СМИ: Берлускони получил наследство в размере €3 млн от бывшей секретарши
Как пишет газета La Stampa, 88-летняя женщина скончалась 20 дней назад, детей и мужа у неё не было, в связи с чем она приняла решение составить завещание на Берлускони, с которым работала ранее.
По данным издания, умершая владела тремя большими объектами недвижимости и двумя банковскими счетами.
Причиной такого решения, как отмечается, стала «благодарность за годы совместной работы».
Ранее сообщалось, что суд в Милане постановил реабилитировать Берлускони по делу о финансовых махинациях в группе Mediaset.