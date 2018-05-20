Япония намерена отправить своего представителя на саммит США и КНДР в Сингапуре

Японские власти намерены отправить директора департамента Азии и Океании МИД Кэндзи Канасуги в Сингапур во время саммита США и КНДР.

Об этом сообщает агентство «Киодо». Отмечается, что во время переговоров японский дипломат планирует поднять вопрос похищения японских граждан. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не получал уведомлений об отмене запланированной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Встреча президента Трампа и Ким Чен Ына намечена на 12 июня.