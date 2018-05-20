Эрдоган заявил, что Турция не может разорвать отношения с Россией даже при санкциях США

Турция не может позволить себе разорвать отношения с Россией, несмотря на угрозу санкции со стороны Соединённых Штатов в случае поставки российских ЗРК С-400, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Примут США такие санкции или нет — я не знаю, но что я знаю точно, так это то, что мы покупаем у России продукты, которые я считаю стратегически важными, как природный газ и нефть. Мы не можем разорвать диалог с Россией в этом отношении», — рассказал Эрдоган в интервью Bloomberg.

Он добавил, что если США и Турция являются союзниками, то им нужна «солидарность, а не санкции».

8 мая глава турецкого Секретариата оборонной промышленности страны Исмаил Демир заявил, что Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы С-400 в оговорённые сроки.