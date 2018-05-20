Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших и кубинскому народу в связи с авиакатастрофой на Кубе. Об этом сообщили в канцелярии Генсека.

«Генеральный секретарь выражает свои глубокие соболезнования семьям жертв, а также народу и правительству Кубы в это трудное время национального траура», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число погибших в результате крушения пассажирского самолёта Boeing 737 на Кубе увеличилось до 110, ещё три человека пострадали.

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