СМИ: Трамп неправильно написал имя супруги в поздравлении с возвращением в Белый дом
Как отмечается, в своём посте он назвал свою жену «Мелани».
«Замечательно, что наша первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелани чувствует себя хорошо. Спасибо вам за ваши молитвы и пожелания», — говорилось в сообщении Трампа.
President Trump misspelled his wife’s name in his tweet about her return from the hospital. It was fixed five minutes later. pic.twitter.com/tcEr462Asb— Hunter Walker (@hunterw) May 19, 2018
Оно было удалено спустя пять минут. Теперь в аккаунте Трампа опубликован твит с правильным написанием имени Меланья.
Ранее сообщалось, что Меланья Трамп вернулась в Белый дом из больницы.