СМИ: Трамп неправильно написал имя супруги в поздравлении с возвращением в Белый дом

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Президент США Дональд Трамп ошибся в написании имени своей супруги Меланьи в сообщении в Twitter, в котором он поздравил её с возвращением в Белый дом из больницы. Об этом пишет The Mirror.

Как отмечается, в своём посте он назвал свою жену «Мелани».

«Замечательно, что наша первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелани чувствует себя хорошо. Спасибо вам за ваши молитвы и пожелания», — говорилось в сообщении Трампа.

Оно было удалено спустя пять минут. Теперь в аккаунте Трампа опубликован твит с правильным написанием имени Меланья.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп вернулась в Белый дом из больницы.

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