СМИ: Трамп неправильно написал имя супруги в поздравлении с возвращением в Белый дом

Президент США Дональд Трамп ошибся в написании имени своей супруги Меланьи в сообщении в Twitter, в котором он поздравил её с возвращением в Белый дом из больницы. Об этом пишет The Mirror.

Как отмечается, в своём посте он назвал свою жену «Мелани».

«Замечательно, что наша первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелани чувствует себя хорошо. Спасибо вам за ваши молитвы и пожелания», — говорилось в сообщении Трампа.

President Trump misspelled his wife’s name in his tweet about her return from the hospital. It was fixed five minutes later. pic.twitter.com/tcEr462Asb — Hunter Walker (@hunterw) May 19, 2018

Оно было удалено спустя пять минут. Теперь в аккаунте Трампа опубликован твит с правильным написанием имени Меланья.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп вернулась в Белый дом из больницы.