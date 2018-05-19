В США сошёл с рельсов грузовой поезд

В городе Александрия американского штата Вирджиния сошёл с рельсов грузовой поезд CSX. Об этом сообщается на сайте администрации города.

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Отмечается, что с рельсов сошли около 30 вагонов. Причиной аварии могло стать частичное обрушение железнодорожного моста. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Ранее сообщалось, что в Пенсильвании сошёл с рельсов грузовой поезд.