В США сошёл с рельсов грузовой поезд
В городе Александрия американского штата Вирджиния сошёл с рельсов грузовой поезд CSX. Об этом сообщается на сайте администрации города.
- © @AlexandriaVAFD
Отмечается, что с рельсов сошли около 30 вагонов. Причиной аварии могло стать частичное обрушение железнодорожного моста.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что в Пенсильвании сошёл с рельсов грузовой поезд.
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