В Пенсильвании сошёл с рельсов грузовой поезд

Компания Amtrak заявила о временной приостановке транспортного сообщения между Филадельфией и Вашингтоном из-за схода с рельсов грузового поезда в Пенсильвании, передаёт Associated Press.

Сообщается, что с рельсов сошли два вагона с камнем грузового поезда компании «Южный Норфолк».

Данных о пострадавших не поступало. На месте происшествия идут работы по очистке путей.

Ранее сообщалось, что в Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали шесть человек.