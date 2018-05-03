В Пенсильвании сошёл с рельсов грузовой поезд

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Компания Amtrak заявила о временной приостановке транспортного сообщения между Филадельфией и Вашингтоном из-за схода с рельсов грузового поезда в Пенсильвании, передаёт Associated Press.

Сообщается, что с рельсов сошли два вагона с камнем грузового поезда компании «Южный Норфолк».

Данных о пострадавших не поступало. На месте происшествия идут работы по очистке путей.

Ранее сообщалось, что в Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали шесть человек.

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