В Пенсильвании сошёл с рельсов грузовой поезд
Компания Amtrak заявила о временной приостановке транспортного сообщения между Филадельфией и Вашингтоном из-за схода с рельсов грузового поезда в Пенсильвании, передаёт Associated Press.
Сообщается, что с рельсов сошли два вагона с камнем грузового поезда компании «Южный Норфолк».
Данных о пострадавших не поступало. На месте происшествия идут работы по очистке путей.
Ранее сообщалось, что в Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали шесть человек.
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