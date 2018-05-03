В Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали шесть человек

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В Чехии близ населённого пункта Чески-Крумлов произошло столкновение двух поездов. По последним данным, пострадали шесть человек.
В Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали шесть человек
  • globallookpress.com
  • © Rene Fluger

Об этом сообщает Tyden.cz.

По данным полиции, в момент аварии в обоих поездах было около 50 человек.

В настоящее время движение поездов по данному участку прервано.

Отмечается, что, по предварительным данным, ущерб оценивается в 6 млн крон.

28 апреля грузовой поезд сошёл с рельсов в Германии на перевалочной станции Мюнхен-Рим.

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