В Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали шесть человек
В Чехии близ населённого пункта Чески-Крумлов произошло столкновение двух поездов. По последним данным, пострадали шесть человек.
- globallookpress.com
- © Rene Fluger
Об этом сообщает Tyden.cz.
По данным полиции, в момент аварии в обоих поездах было около 50 человек.
В настоящее время движение поездов по данному участку прервано.
Отмечается, что, по предварительным данным, ущерб оценивается в 6 млн крон.
28 апреля грузовой поезд сошёл с рельсов в Германии на перевалочной станции Мюнхен-Рим.
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