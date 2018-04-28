В Германии поезд сошёл с рельсов

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Грузовой поезд сошёл с рельсов в Германии на перевалочной станции Мюнхен-Рием.

Об этом сообщает Focus.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, однако ущерб от произошедшего оценивается в несколько миллионов евро.

Авария привела к повреждению электрического кабеля, локомотива и вагонов. Также произошла поломка сигнальных меток, шпал и других объектов инфраструктуры станции.

Федеральное управление железных дорог и полиция начали расследование. В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной инцидента.

Ранее более 50 тыс. л метилтретбутилового эфира попало в окружающую среду из-за схода с рельсов российской железнодорожной цистерны на востоке Финляндии.

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