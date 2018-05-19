СМИ: В Марселе эвакуировали вокзал из-за подозрительного мужчины

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Во французском Марселе полицейские эвакуировали людей с вокзала Сен-Шарль после того, как там был задержан подозрительный мужчина с рюкзаком. Об этом информирует BFM TV.
СМИ: В Марселе эвакуировали вокзал из-за подозрительного мужчины
  • Reuters

Патрулировавший вокзал военнослужащий заметил мужчину, из рюкзака которого торчали провода. Во время обыска в рюкзаке нашли две аккумуляторные батареи и электрические провода.

Задержанный отказался предоставить сведения о своей личности. При этом он заявил, что в его сумке нет взрывчатого вещества. 

На вокзале находятся специалисты. Движение поездов приостановлено.

Ранее стало известно, что в Брюсселе эвакуировали станцию метро из-за подозрительного предмета.

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