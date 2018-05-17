В Брюсселе эвакуировали станцию метро из-за подозрительного предмета

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Правоохранительные органы столицы Бельгии провели эвакуацию станции метро «Шуман» из-за обнаруженного там подозрительного предмета.
В Брюсселе эвакуировали станцию метро из-за подозрительного предмета
  • globallookpress.com
  • © Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает Le Soir.

Отмечается, что движение между станциями «Арт-луа» и «Мерод» было прервано. 

Как сообщает оператор городского транспорта, к настоящему моменту ситуация в метро пришла в норму.

Ранее эвакуация прошла на южном вокзале Брюсселя из-за зафиксированного там хлопка.

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