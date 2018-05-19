ЕС и Иран проведут семинар по ядерному сотрудничеству в ноябре в Брюсселе

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Европейский союз и Тегеран подтвердили приверженность к осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, в частности по сотрудничеству в сфере мирного атома.
ЕС и Иран проведут семинар по ядерному сотрудничеству в ноябре в Брюсселе
  • Reuters

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете и главы организации по атомной энергетике Ирана Али Акбара Салехи.

«Европейская комиссия также решительно поддерживает усилия Ирана по регулированию безопасного и ответственного использования ядерной энергетики, в том числе присоединение к соответствующим международным конвенциям», — подчёркивается в документе.

Отмечается, что третий семинар на высоком уровне по ядерному сотрудничеству пройдёт в Брюсселе в конце ноября 2018 года.

Накануне ЕС запустил процедуру по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана.

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