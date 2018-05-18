Путин выразил соболезнования главе Кубы в связи с крушением самолёта
- AFP
- © Adalberto Roque
Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления выжившим.
«Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — указывается в телеграмме.
Ранее пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны.
По некоторым данным, при крушении выжили от двух до трёх человек.
Всего на борту, как сообщали СМИ, было более 100 человек.