Путин выразил соболезнования главе Кубы в связи с крушением самолёта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Госсовета и совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю в связи с крушением самолёта Boeing 737 в Гаване.

Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер также пожелал скорейшего выздоровления выжившим.

«Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — указывается в телеграмме.

Ранее пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны.

По некоторым данным, при крушении выжили от двух до трёх человек.

Всего на борту, как сообщали СМИ, было более 100 человек.