СМИ: На борту разбившегося на Кубе самолёта находились 104 человека

На борту самолёта Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviación, который разбился при взлёте в аэропорту Гаваны, находились 104 человека.

Об этом сообщает CubaTV со ссылкой на источники в Министерстве транспорта.

Отмечается, что лайнер направлялся в кубинский город Ольгин.

В настоящий момент нет информации о наличии погибших или пострадавших.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт разбился на Кубе.