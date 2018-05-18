СМИ: На борту разбившегося на Кубе самолёта находились 104 человека

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На борту самолёта Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviación, который разбился при взлёте в аэропорту Гаваны, находились 104 человека.
СМИ: На борту разбившегося на Кубе самолёта находились 104 человека
  • AFP
  • © Adalberto ROQUE

Об этом сообщает CubaTV со ссылкой на источники в Министерстве транспорта.

Отмечается, что лайнер направлялся в кубинский город Ольгин.

В настоящий момент нет информации о наличии погибших или пострадавших.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт разбился на Кубе.

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