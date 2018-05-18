СМИ: На борту разбившегося на Кубе самолёта находились 104 человека
- AFP
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Об этом сообщает CubaTV со ссылкой на источники в Министерстве транспорта.
Отмечается, что лайнер направлялся в кубинский город Ольгин.
#BREAKING#Cuba#boeing737 airplane crashed on airport #Havana@cnnbrk@BBCBreaking@vrtnws@RTLnieuws@NOS@ZDFheute@AlJazeera@abcnews@CBSNews@FoxNews@AC360@VanDamCNN@wolfblitzer@cnnipic.twitter.com/xjIY3OKQCI— DJ Elroy #Weekendmix (@djelroynl) 18 мая 2018 г.
В настоящий момент нет информации о наличии погибших или пострадавших.
Ранее стало известно, что пассажирский самолёт разбился на Кубе.