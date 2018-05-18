Эксперт прокомментировал прогноз банка Morgan Stanley о «рецессии» в России из-за санкций США

Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН прокомментировал прогноз банка Morgan Stanley о «рецессии» в России из-за санкций США.

По словам эксперта, экономические последствия санкций в отношении России могли быть намного серьёзнее, но никто в мире, в том числе Morgan Stanley, всерьёз не обсуждает подобного рода меры.

«Поэтому я думаю, что это обычное сотрясение воздуха, на которое в сегодняшних условиях не стоит обращать внимания», — отметил Делягин.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил прогноз Morgan Stanley.