Эксперт оценил прогноз банка Morgan Stanley о «рецессии» в России из-за санкций США

Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил прогноз банка Morgan Stanley о «рецессии» в России из-за санкций США.

«Безусловно, у таких институтов, как Morgan Stanley, есть достаточно многолетняя репутация, и на них ориентируются в финансовом мире. Но их заявления часто являются основанием для спекуляций и политически ангажированных прогнозов», — заявил эксперт.

По его словам, хватает тех, кто год за годом предсказывает России крах и финансовое разорение, и такие прогнозы не следует считать истиной в последней инстанции.

Как отметил Асафов, прогнозы очень часто бывают ошибочными.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН отреагировал на поручение президента США Дональда Трампа разработать санкции против России за «нарушения» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.