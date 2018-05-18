Великобритания может удвоить численность своего контингента в Афганистане

Великобритания может удвоить численность своих военных в Афганистане после заявления президента США Дональда Трампа об отправке в регион ещё 3,5 тыс. военных, сообщает агентство Sky News.

Отмечается, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предложил отправить в Афганистан дополнительно 450 солдат, что в итоге приведёт к увеличению контингента до 1 тыс. человек.

Всего в регионе находятся 11 тыс. американских солдат и 4 тыс. солдат НАТО, которые занимаются обучением местных вооружённых сил.

Ранее заместитель помощника генсека НАТО по операциям Джон Манза заявил, что контингент миссии альянса будет присутствовать в Афганистане до тех пор, пока в стране не установится мир.