Епископы в Чили заявили о готовности к отставке на фоне сексуального скандала
Все чилийские епископы готовы подать в отставку на фоне скандала, связанного с сексуальным насилием.
Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: Chile's bishops offer to resign over sex abuse cover-up, their fate now in hands of the pope.— The Associated Press (@AP) 18 мая 2018 г.
Отмечается, что «судьба епископов теперь в руках Папы Римского Франциска».
В январе Папа Римский Франциск во время визита в Чили провёл встречу с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей.
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