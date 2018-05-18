Епископы в Чили заявили о готовности к отставке на фоне сексуального скандала

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Все чилийские епископы готовы подать в отставку на фоне скандала, связанного с сексуальным насилием.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что «судьба епископов теперь в руках Папы Римского Франциска».

В январе Папа Римский Франциск во время визита в Чили провёл встречу с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей.

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