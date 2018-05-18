Епископы в Чили заявили о готовности к отставке на фоне сексуального скандала

Все чилийские епископы готовы подать в отставку на фоне скандала, связанного с сексуальным насилием.

Об этом сообщает Associated Press.

BREAKING: Chile's bishops offer to resign over sex abuse cover-up, their fate now in hands of the pope. — The Associated Press (@AP) 18 мая 2018 г.

Отмечается, что «судьба епископов теперь в руках Папы Римского Франциска».

В январе Папа Римский Франциск во время визита в Чили провёл встречу с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей.