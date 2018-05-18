Лавров рассказал о возвращении товарооборота между Россией и ЕС к росту

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу Russian Business Guide — Italian-Russian Chamber of Commerce заявил, что товарооборот между Россией и ЕС вернулся на траекторию роста.
Лавров рассказал о возвращении товарооборота между Россией и ЕС к росту
  • © MFA Russia Press Service/Global Look Press

«Вместе с тем, несмотря на непростую ситуацию в Европе, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и ЕС вернулось на траекторию роста», — сказал Лавров.

Он уточнил, что по итогам прошлого года товарооборот увеличился более чем на 20%. Хотя, по его словам, для возвращения докризисных показателей ещё много нужно сделать.

Ранее Лавров рассказал, что товарооборот между Россией и Вьетнамом достиг исторического максимума с 1991 года. В 2017 году он вырос более чем на 35%.

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