Россия намерена заключить договорённости с БРИКС по исследованию энергетики в 2018 году

Россия рассчитывает на заключение в 2018 году договорённостей с партнёрами по БРИКС, касающихся совместных исследований в сфере энергетики, рассказал начальник отдела БРИКС МИД Михаил Калугин.

По его словам, Россия продвигает «целый ряд своих инициатив».

«Это, в частности, создание платформы энергетических исследований БРИКС, которая позволила бы экспертным и научным кругам из наших стран обмениваться информацией об энергорынках, проводить их совместные обзоры, а впоследствии выходить на совместные проекты в энергосфере», — приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Калугин, соответствующая тема будет обсуждаться на встрече глав МИД стран БРИКС в Претории 4 июня.

Кроме того, в ходе встречи будут рассматриваться вопросы информационной безопасности, борьбы с терроризмом и сотрудничества в сфере женского предпринимательства.

Ранее в МИД России заявили, что страны БРИКС выступают против односторонних санкций Соединённых Штатов в отношении Ирана.