Путин поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с террористами

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RT
Президент России Владимир Путин поздравил главу Сирии Башара Асада с успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями.
Путин поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с террористами
  • kremlin.ru

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу также поздравить вас со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями. Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти», — сказал российский лидер.

По словам Путина, боевики уже сложили оружие в ключевых точках Сирии, что дало возможность восстановить инфраструктуру страны. Это также позволило прекратить функционирование террористов вблизи сирийской столицы.

Ранее стало известно, что Путин встретился с Асадом в Сочи.

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