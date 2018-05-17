Путин поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с террористами

Президент России Владимир Путин поздравил главу Сирии Башара Асада с успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу также поздравить вас со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями. Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти», — сказал российский лидер.

По словам Путина, боевики уже сложили оружие в ключевых точках Сирии, что дало возможность восстановить инфраструктуру страны. Это также позволило прекратить функционирование террористов вблизи сирийской столицы.

Ранее стало известно, что Путин встретился с Асадом в Сочи.