Датская судоходная компания Maersk прекращает сообщение с Ираном из-за санкций

Датская судоходная компания Maersk прекратила отправление судов в Иран в связи с восстановлением американских санкций в отношении Тегерана.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Denmark's Maersk Tankers ends Iran shipping after US reimpose sanctions — AFP news agency (@AFP) 17 мая 2018 г.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что считает возможным введение ограничительных мер в отношении европейских компаний за нарушение режима санкций, вводимых Вашингтоном против Тегерана.

9 мая стало известно, что страны ЕС готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США против Ирана, если ограничительные меры затронут интересы европейских компаний.