Датская судоходная компания Maersk прекращает сообщение с Ираном из-за санкций
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Denmark's Maersk Tankers ends Iran shipping after US reimpose sanctions— AFP news agency (@AFP) 17 мая 2018 г.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что считает возможным введение ограничительных мер в отношении европейских компаний за нарушение режима санкций, вводимых Вашингтоном против Тегерана.
9 мая стало известно, что страны ЕС готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США против Ирана, если ограничительные меры затронут интересы европейских компаний.