СМИ: Британские следователи выясняют причины регулярных поездок Скрипаля в Лондон

Британские следователи выясняют причины регулярных визитов экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондон, а также расследуют его ежемесячные встречи с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6.

Об этом сообщает SkyNews.

По данным телеканала, следователи допрашивают Скрипаля, который проходит курс восстановления в госпитале.

Отмечается, что также следователи выясняют причины поездок Скрипаля в другие страны.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в 2016 году ездил в Эстонию, где тайно встретился с представителями эстонских спецслужб. Отмечается, что британские спецслужбы помогали в организации встречи.

