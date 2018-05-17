СМИ: Британские следователи выясняют причины регулярных поездок Скрипаля в Лондон
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Об этом сообщает SkyNews.
По данным телеканала, следователи допрашивают Скрипаля, который проходит курс восстановления в госпитале.
Отмечается, что также следователи выясняют причины поездок Скрипаля в другие страны.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в 2016 году ездил в Эстонию, где тайно встретился с представителями эстонских спецслужб. Отмечается, что британские спецслужбы помогали в организации встречи.