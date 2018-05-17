Макрон заявил о намерении ЕС обеспечить возможность присутствия своих компаний в Иране

Европейский союз намерен обеспечить возможность присутствия своих компаний в Иране вне зависимости от решения Соединённых Штатов по выходу из ядерной сделки, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«Мы будем работать для сохранения рамок соглашения с Ираном вне зависимости от решения США. Более конкретно, оказывая политическую поддержку и обеспечивая возможность присутствия наших компаний, но также побуждая все стороны продолжить переговоры по необходимому более широкому соглашению», — приводит его слова РИА Новости.

Он также добавил, что Еврокомиссия «предложила набор технических мер» по данному вопросу.

«Задача заключается в том, чтобы убедиться, что компании, которые подпадут под такие меры (со стороны США. — RT), будут защищены. Это является частью уже существующих механизмов, в частности, по защите и компенсации компаний, и это то, что мы обсуждали с ЕК», — заявил Макрон.

Ранее Макрон в телефонном разговоре с иранским лидером Хасаном Рухани выразил уверенность в планах продолжить выполнение условий СВПД по ядерной программе.