Посольство России заявило Британии о готовности к диалогу по противодействию коррупции
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Как говорится в ответе посольства, с которым ознакомился RT, Россия — неизменный сторонник борьбы с международной коррупцией и отмыванием денег.
«Россия последовательно критиковала готовность Соединённого Королевства предоставлять прибежище для преступно нажитых капиталов со всего мира. И мы приветствуем заявленное британскими властями намерение наконец-то решить эту прискорбную проблему», — говорится в официальном ответе российской стороны.
При этом уточняется, что Россия «обеспокоена тем, что данные инициативы сопровождаются неприкрытой антироссийской пропагандой».
«Стремление избавиться от «грязных денег» не должно выливаться в кампанию по запугиванию российских предпринимателей, большинство из которых соблюдают законы и вносят свой честный вклад в процветание как России, так и Британии», — говорится в документе.
Дипломаты указывают на то, что Россия готова к открытому, беспристрастному и взаимовыгодному диалогу по вопросам противодействия коррупции, однако на данный момент не получила никаких просьб о сотрудничестве в рамках недавних инициатив Великобритании.
«При этом за последнее десятилетие Соединённое Королевство отклонило несколько десятков российских запросов на выдачу лиц, обвиняемых в коррупции, отмывании денег, растратах и подобных преступлениях, совершённых на территории России», — отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в посольстве, парламент Британии должен помочь убедить британское правительство «действовать в соответствии со своими международными обязательствами и чаяниям общественности в том, что касается эффективной антикоррупционной политики и международного сотрудничества».