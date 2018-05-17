Посольство России заявило Британии о готовности к диалогу по противодействию коррупции

Посольство России в Великобритании ответило на вопросы, направленные российской стороне палатой общин. Комитет по международным отношениям нижней палаты парламента изучает, каким образом правительство может препятствовать поступлению средств, полученных от российских коррупционных схем, в Великобританию.

Как говорится в ответе посольства, с которым ознакомился RT, Россия — неизменный сторонник борьбы с международной коррупцией и отмыванием денег.

«Россия последовательно критиковала готовность Соединённого Королевства предоставлять прибежище для преступно нажитых капиталов со всего мира. И мы приветствуем заявленное британскими властями намерение наконец-то решить эту прискорбную проблему», — говорится в официальном ответе российской стороны.

При этом уточняется, что Россия «обеспокоена тем, что данные инициативы сопровождаются неприкрытой антироссийской пропагандой».

«Стремление избавиться от «грязных денег» не должно выливаться в кампанию по запугиванию российских предпринимателей, большинство из которых соблюдают законы и вносят свой честный вклад в процветание как России, так и Британии», — говорится в документе.

Дипломаты указывают на то, что Россия готова к открытому, беспристрастному и взаимовыгодному диалогу по вопросам противодействия коррупции, однако на данный момент не получила никаких просьб о сотрудничестве в рамках недавних инициатив Великобритании.

«При этом за последнее десятилетие Соединённое Королевство отклонило несколько десятков российских запросов на выдачу лиц, обвиняемых в коррупции, отмывании денег, растратах и подобных преступлениях, совершённых на территории России», — отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в посольстве, парламент Британии должен помочь убедить британское правительство «действовать в соответствии со своими международными обязательствами и чаяниям общественности в том, что касается эффективной антикоррупционной политики и международного сотрудничества».