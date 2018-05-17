Почти 8 тысяч боевиков в Сирии покинули зону деэскалации «Хомс» за сутки
- Reuters
«Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населённый пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT).
Как уточняется, всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведены 35270 боевиков и членов их семей.
Ранее в Центре по примирению сообщили, что более 65 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома.