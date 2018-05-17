Почти 8 тысяч боевиков в Сирии покинули зону деэскалации «Хомс» за сутки

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Вывод боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс» в Сирии завершается, за минувшие сутки через пункт пропуска вышло почти 8 тыс. человек. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Почти 8 тысяч боевиков в Сирии покинули зону деэскалации «Хомс» за сутки
  • Reuters

«Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населённый пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT).

Как уточняется, всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведены 35270 боевиков и членов их семей.

Ранее в Центре по примирению сообщили, что более 65 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома.

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