Почти 8 тысяч боевиков в Сирии покинули зону деэскалации «Хомс» за сутки

Вывод боевиков и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс» в Сирии завершается, за минувшие сутки через пункт пропуска вышло почти 8 тыс. человек. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населённый пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении (есть в распоряжении RT).

Как уточняется, всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведены 35270 боевиков и членов их семей.

Ранее в Центре по примирению сообщили, что более 65 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома.