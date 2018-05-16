В Швеции запретили добычу урана

Короткая ссылка
Парламент Швеции поддержал предложение правительства о запрете на добычу урана в стране. Об этом говорится на сайте шведского парламента.
В Швеции запретили добычу урана
  • Reuters

«В соответствии с Экологическим кодексом теперь будет невозможно предоставить разрешение на эксплуатацию шахты для добычи урана», — отмечается в сообщении.

Запрет также распространяется на добычу, забор проб, переработку и физическое или химическое обогащение урана для его использования в качестве ядерного 
топлива.

Как отмечается, новые правила начнут действовать с 1 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что Бельгия к 2025 году откажется от атомных электростанций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных