В Швеции запретили добычу урана

Парламент Швеции поддержал предложение правительства о запрете на добычу урана в стране. Об этом говорится на сайте шведского парламента.

«В соответствии с Экологическим кодексом теперь будет невозможно предоставить разрешение на эксплуатацию шахты для добычи урана», — отмечается в сообщении.

Запрет также распространяется на добычу, забор проб, переработку и физическое или химическое обогащение урана для его использования в качестве ядерного

топлива.

Как отмечается, новые правила начнут действовать с 1 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что Бельгия к 2025 году откажется от атомных электростанций.