Ас-Сиси заявил, что перенос посольства США в Иерусалим приведёт к нестабильности в регионе

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим нарушит стабильность региона.
Ас-Сиси заявил, что перенос посольства США в Иерусалим приведёт к нестабильности в регионе
  • Reuters

Об этом сообщает Al Arabia.

«Перевод американской дипмиссии в Иерусалим приведёт к нестабильности в регионе», — отметил он.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение США о переносе посольства в Иерусалим является неверным.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

В связи с данным событием жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа. По последним данным, число погибших в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными превысило 60 человек.

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