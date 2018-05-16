Ас-Сиси заявил, что перенос посольства США в Иерусалим приведёт к нестабильности в регионе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим нарушит стабильность региона.

Об этом сообщает Al Arabia.

«Перевод американской дипмиссии в Иерусалим приведёт к нестабильности в регионе», — отметил он.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение США о переносе посольства в Иерусалим является неверным.

14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.

В связи с данным событием жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа. По последним данным, число погибших в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными превысило 60 человек.