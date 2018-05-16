Ас-Сиси заявил, что перенос посольства США в Иерусалим приведёт к нестабильности в регионе
- Reuters
Об этом сообщает Al Arabia.
BREAKING: #Egypt|’s #Sisi : #US#embassy move to #Jerusalem will lead to instability https://t.co/PzIXRH61Uypic.twitter.com/6AAhCLcvxI— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 16 мая 2018 г.
«Перевод американской дипмиссии в Иерусалим приведёт к нестабильности в регионе», — отметил он.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение США о переносе посольства в Иерусалим является неверным.
14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового американского посольства в Израиле.
В связи с данным событием жители Палестины устроили акцию протеста на границе сектора Газа. По последним данным, число погибших в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными превысило 60 человек.