Сенатор Озеров награждён японским Орденом Восходящего Солнца

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Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки наградил члена Совета Федерации России Виктора Озерова за вклад в развитие взаимоотношений между странами.

«Господин Озеров всегда открыт к контактам с членами парламента Японии, активно участвует в обмене мнениями по различным темам. Поэтому его так ценят и уважают члены парламента Японии», — приводит слова Кодзуки РИА Новости.

Он отметил, что Озеров сыграл существенную роль в активизации гуманитарных связей между странами.

В свою очередь российский сенатор подчеркнул, что государства должны воспользоваться уникальной возможностью по сближению.

«Договорённости, которые есть между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ позволяют выстраивать эти отношения более интенсивно, более углублённо», — подчеркнул японский посол.

Озеров с 2002 года занимает пост руководителя группы по сотрудничеству Совфеда с палатой советников парламента Японии.

Ранее сообщалось, что российские и японские учёные проведут исследования в Татарском проливе.

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