Российские и японские учёные проведут исследования в Татарском проливе

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Группа учёных России и Японии отправилась в северную часть Японского моря с целью проведения комплексных исследований в Татарском проливе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Дальневосточное отделение РАН.

Экспедиция, в состав которой вошли учёные Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева и японского университета Мэйдзи, проведёт в частности геолого-геофизические, газогеохимические и океанографические исследования

По словам заведующего лабораторией гравиметрии ТОИ ДВО РАН Максима Валитова, Татарский пролив «до сих пор недостаточно изучен как один из важных геологических и океанографических объектов». 

«Изучение геодинамических условий формирования осадочного бассейна Татарского пролива, оценка его углеводородного, сейсмогенного и климатообразующего потенциала является одной из приоритетных задач экспедиционных исследований ТОИ ДВО РАН на период 2017–2021 годов», — сказал он. 

Ранее Россия и Япония договорились о создании исследовательского центра в сфере робототехники.

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