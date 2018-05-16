В Совфеде прокомментировали реакцию Госдепа на открытие Крымского моста

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Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал реакцию Госдепа на открытие Крымского моста.

«Понятно, что Госдеп, делая подобные заявления, хочет оставаться в антироссийском тренде. Нам очень жаль, что так происходит, и лучше бы Соединённым Штатам заниматься своими делами», — сказал сенатор.

По его словам, американской стороне пора успокоиться и начать налаживать с Москвой конструктивные взаимоотношения, чтобы совместно развивать экономику.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал реакцию Запада и Украины на открытие Крымского моста в России.

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