В Совфеде прокомментировали реакцию Госдепа на открытие Крымского моста

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал реакцию Госдепа на открытие Крымского моста.

«Понятно, что Госдеп, делая подобные заявления, хочет оставаться в антироссийском тренде. Нам очень жаль, что так происходит, и лучше бы Соединённым Штатам заниматься своими делами», — сказал сенатор.

По его словам, американской стороне пора успокоиться и начать налаживать с Москвой конструктивные взаимоотношения, чтобы совместно развивать экономику.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН прокомментировал реакцию Запада и Украины на открытие Крымского моста в России.