В ФРГ заявили, что предстоящая встреча Меркель и Путина даёт шанс на сближение двух стран

Предстоящая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и российского лидера Владимира Путина в Сочи даёт шанс на сближение двух государств. Об этом заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

По его словам, встреча двух лидеров «происходит в нужный и важный момент», передаёт ТАСС.

«В крайне сложной международной обстановке открывается шанс на сближение Германии и России в свете взаимных политических и экономических интересов, например, в деле сохранения соглашения с Ираном, строительства трубопровода «Северный поток — 2» и критики новых санкций США против России и их последствий для германских компаний», — добавил он.

18 мая Меркель прибудет в Сочи, где проведёт переговоры с Путиным.

В правительстве Германии сообщили, что стороны намерены затронуть газовый вопрос между Россией и Украиной.