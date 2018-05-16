Институт статистики рассказал об ускоренных темпах старения населения Италии

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Национальный институт статистики (Istat) опубликовал исследование, в котором говорится об ускоренных темпах старения населения Италии.
Институт статистики рассказал об ускоренных темпах старения населения Италии
  • Reuters

Как отмечается в докладе, по данным на 1 января 2018 года, на 100 молодых итальянцев в настоящее время приходится 168,7 пожилого гражданина. Данная статистика выводит страну на второе место в мире по старению населения​​​.

Уточняется, что при сохранении нынешней динамики подобный дисбаланс в течение следующих 20 лет может стать ещё более критическим, и на 100 молодых людей будут приходиться уже 265 пожилых граждан.

В январе «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Росстата сообщала, что рождаемость в России в 2017 году снизилась на 10,7%.  

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