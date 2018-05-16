Спецслужбы Британии рекомендовали компаниям усилить защиту на случай российских кибератак
- globallookpress.com
- © Michael Weber/imagebroker
По его словам, NCSC провёл брифинги с представителями 130 компаний и государственных организаций после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвиняет Москву.
«И до Солсбери Россия была нашим основным противником в киберпространстве, мы принимали определённые меры. Имело смысл усилить защиту в ключевых сферах экономики после увеличения напряжённости вокруг Солсбери», — заявил Мартин.
Он отметил, что всплеска киберактивности со стороны России замечено не было, однако спецслужбы следят за «стратегическим российским присутствием» в компьютерных сетях.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Лондона о «систематических кибератаках» со стороны Москвы.