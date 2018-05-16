Спецслужбы Британии рекомендовали компаниям усилить защиту на случай российских кибератак

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Крупнейшие британские компании и госучреждения получили от спецслужб рекомендации принять меры для усиленной защиты от возможных кибератак со стороны России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу Центра национальной компьютерной безопасности Великобритании (NCSC) Кирана Мартина.
Спецслужбы Британии рекомендовали компаниям усилить защиту на случай российских кибератак
  • globallookpress.com
  • © Michael Weber/imagebroker

По его словам, NCSC провёл брифинги с представителями 130 компаний и государственных организаций после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвиняет Москву.

«И до Солсбери Россия была нашим основным противником в киберпространстве, мы принимали определённые меры. Имело смысл усилить защиту в ключевых сферах экономики после увеличения напряжённости вокруг Солсбери», — заявил Мартин.

Он отметил, что всплеска киберактивности со стороны России замечено не было, однако спецслужбы следят за «стратегическим российским присутствием» в компьютерных сетях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Лондона о «систематических кибератаках» со стороны Москвы.

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