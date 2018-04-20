В МИД России назвали обвинения Британии в кибератаках провокационным выпадом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Лондона о «систематических кибератаках» со стороны Москвы.

«Налицо очередной провокационный и бездоказательный выпад в адрес России без какой-либо попытки прояснить ситуацию в контактах с российской стороной. В тиражируемых спекуляциях видим не что иное, как намеренное уклонение британской стороны от какого бы то ни было диалога с нами по этой теме», — приводятся её слова на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что Москва неоднократно предлагала британским партнёрам провести двусторонние межведомственные консультации по международной информационной безопасности.

«Создаётся впечатление, что, эксплуатируя тему мнимой «киберугрозы со стороны России», правительство Великобритании готовит собственное население к одобрительному восприятию массивной антироссийской кибератаки Лондона, которая — в случае осуществления — на самом деле будет агрессивным и ничем не спровоцированным действием», — заявила представитель МИД.

Захарова потребовала от Лондона предоставить конкретную информацию в подтверждение выдвинутых обвинений и сообщила, что российское посольство направило по этому поводу официальный запрос в Форин Офис.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления западных спецслужб, которые обвинили российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств.