СМИ: В Белом доме сократили должность координатора по кибербезопасности

Администрация президента США Дональда Трампа сократила утверждённую при Бараке Обаме должность координатора по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что помощник советника президента США по нацбезопасности Кристин Самуэлиан направила сотрудникам сообщение. В нём говорилось, что это решение является «частью усилий по упрощению полномочий» для старших сотрудников, возглавляющих большинство отделов Совета нацбезопасности.

«Должность киберкоординатора будет упразднена», — написала она.

Также она заявила, что в отделе по кибербезопасности Совета уже есть два старших руководителя.

Ранее стало известно, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен планировала уволиться из-за критики Трампа.