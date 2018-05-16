СМИ: В Белом доме сократили должность координатора по кибербезопасности
- Reuters
Отмечается, что помощник советника президента США по нацбезопасности Кристин Самуэлиан направила сотрудникам сообщение. В нём говорилось, что это решение является «частью усилий по упрощению полномочий» для старших сотрудников, возглавляющих большинство отделов Совета нацбезопасности.
«Должность киберкоординатора будет упразднена», — написала она.
Также она заявила, что в отделе по кибербезопасности Совета уже есть два старших руководителя.
Ранее стало известно, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен планировала уволиться из-за критики Трампа.