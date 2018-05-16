СМИ: В Белом доме сократили должность координатора по кибербезопасности

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Администрация президента США Дональда Трампа сократила утверждённую при Бараке Обаме должность координатора по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщает Politico.
СМИ: В Белом доме сократили должность координатора по кибербезопасности
  • Reuters

Отмечается, что помощник советника президента США по нацбезопасности Кристин Самуэлиан направила сотрудникам сообщение. В нём говорилось, что это решение является «частью усилий по упрощению полномочий» для старших сотрудников, возглавляющих большинство отделов Совета нацбезопасности.

«Должность киберкоординатора будет упразднена», — написала она. 

Также она заявила, что в отделе по кибербезопасности Совета уже есть два старших руководителя.

Ранее стало известно, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен планировала уволиться из-за критики Трампа.

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